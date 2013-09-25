Коморовский считает дело Тимошенко "важным препятствием" для подписания соглашения с ЕС

Об этом сообщает официальный веб-сайт главы польского государства со ссылкой на слова Коморовского после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Нью-Йорке, которая состоялась 24 сентября.

Президент Польши, комментируя результаты встречи, в которой принимали участие председатель Совета ЕС Герман Ван Ромпей и президенты еще шести стран Евросоюза, положительно оценил подготовку Украины к подписанию соглашения.

В то же время, по его словам, еще не все условия для подписания этого документа выполнены украинской властью.

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"Мы выразили глубокую надежду, что Украина найдет способ устранения важного препятствия для подписания Соглашения об ассоциации, а именно - "дела Тимошенко", - сказал Коморовский.

Президент Польши отметил, что в этом деле нужно найти здравый компромисс, который позволил бы достойно выйти из него всем сторонам.

"Мы рассчитываем, что саммит в ноябре будет успехом Украины и ЕС", - сказал Коморовский.

Глава Польского государства также отметил, что в Нью-Йорке состоялась двусторонняя беседа председателя Совета Евросоюза с Януковичем, которую он назвал очень важной и плодотворной.

"Это особенно важно в ситуации, когда имеем дело с беспрецедентными политическими и экономическими натисками, которые должны отбить желание у государств "Восточного партнерства" интегрироваться с Западным миром", - добавил Коморовский.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович на подходе к прессе в Нью-Йорке 24 сентября заявил, что вопрос бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко будет решаться после отчета миссии Кокса-Квасневского 21 октября.

Янукович заметил, что позиция Украины относительно "вопроса Тимошенко" остается неизменной. "Сейчас работает миссия (Кокса-Квасневского - УНИАН), она очень важна, потому что раньше создавалось такое впечатление, что мы не желаем чего-то делать, сегодня есть общая точка зрения по многим вопросам, но какой она будет – станет известно, когда будут подводиться итоги этой миссии", - сказал Янукович.

Он не исключил, отчет миссии Кокса-Квасневского будет озвучен 21 октября на заседании Совета Министров иностранных дел ЕС. "И тогда все станет на свои места", - отметил Президент.