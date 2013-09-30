I Международный фотосалон FIAP в Киеве «Мое путешествие -2013/179»

Международный Салон художественной фотографии в рамках ежегодного фото фестиваля "Мое путешествие" под патронатом Министерства культуры Украины, патронатом FIAP 2013/179 Международной федерации фотоискусства FIAP (в которую входят 85 стран мира), IAAP 2013/29 НСФХУ 2013/10 с участием Киевской городской государственной администрации, преследует цель средствами фотоискусства отображать красоту окружающего мира, историческое наследие, памятников истории и культуры, живописную природу, ландшафт, архитектуру, жизнь и быт людей из разных стран мира, где путешествовали участники фотосалона.

ТЕМЫ: 3 секции - Произвольная; Путешествие; Природа

Указанный Салон является преемником проведенных на протяжении последних трех лет фотофестивалей «Мое путешествие», во время которых организовывались семинары, мастер-классы , фотопленэры (в т.ч. международные). По результатам работы фотофестиваля экспонировались отчетные выставки.

Организаторами фотосалона «Мое путешествие» получено согласие Председателя национальной ассоциации фотографов Словакии Любомира Шмида возглавить жюри конкурса. Информация об условиях, сроках конкурса размещена на официальном сайте FIAP и других ее международных представительств, поэтому большинство работ будет представлено именно иностранными фотографами.

По результатам конкурса выдается полиграфический каталог, который рассылается всем фотографам-участникам. Департаментом культуры Киевской государственной администрации для проведения выставки согласовано предоставление выставочного зала, в течение 2 недель, в Украинском доме (Европейская площадь).

ЖЮРИ

Любомир Шмида, EsFИAP (Словакия)

Александр Харват , EFIAP (Украина)

Евгений Зубенко главред журнала «Фотографер».

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВКИ :

Прием работ до 08.10.2013 г.

Заседание жюри 16.10 - 18.10. 2013г.

Сообщение 25.10.2013г.

Выставка 28.11 - 13.12. 2013г.

Рассылка каталогов в 15.01.2014р.

НАГРАДЫ - Гран-при (статуэтка), медали FIAP, НСФХУ и Салона за 1, 2 и 3 места в каждой номинации, почетные «голубые» ленты. http://photoschool.in.ua/fotosalon/

Председатель фотосалона - член Национального союза фотохудожников Украины, член союза Словацких фотохудожников Валерий Левищенко.