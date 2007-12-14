Ющенко на несколько дней уехал в Швейцарию
13:56, 14 декабря 2007Политика
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Сообщение пресс-службы главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на несколько дней отбыл в Швейцарию для планового медицинского обследования и динамического контроля за реализацией лечебной программы по выведению диоксина из организма.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В пресс-службе УНИАН уточнили, что обследование будет продолжаться несколько дней.
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