Ющенко на несколько дней уехал в Швейцарию

13:56, 14 декабря 2007
Политика
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Сообщение пресс-службы главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на несколько дней отбыл в Швейцарию для планового медицинского обследования и динамического контроля за реализацией лечебной программы по выведению диоксина из организма.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В пресс-службе УНИАН уточнили, что обследование будет продолжаться несколько дней.

 

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