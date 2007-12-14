Ющенко на несколько дней уехал в Швейцарию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на несколько дней отбыл в Швейцарию для планового медицинского обследования и динамического контроля за реализацией лечебной программы по выведению диоксина из организма.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В пресс-службе УНИАН уточнили, что обследование будет продолжаться несколько дней.