"Коммунальщики" разбили мемориальную доску Шевелеву топором (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил активист Общественного комитета по празднованию 105-летия Шевелева в Харькове Дмитрий Пилипец.

По его данным, трое работников КП «Жилкомсервиса» около 13.00 разбили доску и убрали ее обломки.

«Сначала ее хотели снять, у них не получилось, потом они разбили ее топором и унесли в неизвестном направлении», - сказал Пилипец.

Он добавил, что общественные активисты попробуют «донести миру информацию» о том, каким образом действует харьковская власть и «какие решения она принимает».

По теме: В Харькове снимут мемориальную доску обвиняемому в нацизме филологу Шевелеву

«То, что они демонтировали, и как они демонтировали, еще раз подтверждает, что они настоящие фашисты», - отметил Пилипец.

Он заметил, что доска была установлена на пожертвования, ее стоимость около 15 тыс. грн. Активист не исключил, что организаторы установления мемориального знака могут подать судебный иск к городской власти с требованием возместить стоимость разбитой доски.

Как сообщал УНИАН, памятную доску украинскому филологу Юрию Шевелеву установили активисты Общественного комитета по празднованию 105-летия филолога в Харькове 3 сентября, согласно решению городской топонимической комиссии от 25 мая 2011 года.

Доска была изготовлена на пожертвования меценатов. Организаторы установления – филологи, украинские общественные деятели, представители культурно-просветительских организаций.

После установки доски Антифашистский комитет обвинил Шевелева в коллаборационизме во время Второй Мировой войны.

4 сентября состоялось заседание топонимической комиссии Харьковского горсовета, на котором рассматривался вопрос установки памятной доски Шевелеву на доме по улице Сумской, где он жил до 1943 года. Топонимическая комиссия рекомендовала пересмотреть изданные разрешения на установку доски.

Сегодня, 25 сентября, Харьковский городской совет отменил решение топонимической комиссии от 25 мая 2011 года, которым разрешалась установка мемориальной доски Шевелеву.

Харьковский городской председатель Геннадий Кернес сообщил, что в городской совет поступило обращение от жильцов дома, на котором была установлена доска, о том, что они не хотят, чтобы эта памятная табличка была размещена на здании. Он также отметил, что решение основывается не на научных достижениях филолога, а на его деятельности в годы войны.