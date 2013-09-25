Баррозу и Ван Ромпей призвали Януковича показать прогресс для подписания Ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в их совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

”С намерением создать условия, благоприятные для подписания соглашения об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли до Вильнюсского саммита в ноябре, два президента призвали президента Януковича осуществить решительные действия и добиться видимого прогресса относительно критериев, установленных Советом иностранных дел ЕС в декабре 2012 года, включая вопрос избирательного правосудия”, - написано в заявлении.

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Оба Президента выразили преданность движению вперед к подписанию соглашения об ассоциации. Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, а также вопросы финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решении проблемы избирательного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите ”Восточного партнерства” 28-29 ноября этого года.