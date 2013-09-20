Янукович уверен, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

«У нас нет никаких предостережений, безусловно», - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах подписания Соглашения об ассоциации в ноябре в Вильнюсе.

В свою очередь, Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что все будет зависеть только от Украины.

“Я думаю - да, потому что мы (ЕС - УНИАН) готовы и хотим этого... У нас есть еще 30 минут встречи с Президентом Януковичем один-на-один. Может, после этого вообще все прояснится”, - сказала Президент Литвы.