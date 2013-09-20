Тони Блэр: В 2025 году Украина уже будет полноправным членом ЕС

Об этом в ходе 10-й Ялтинской экономической стратегии заявил экс-премьер Великобритании Тони Блэр, передает корреспондент УНИАН.

Отвечая на вопрос, какой он видит встречу политиков, экономистов и других экспертов в Ялте в 2025 году, Блэр допустил, что к тому моменту Украина уже будет полноправным членом ЕС. "Я допускаю, что тогда Украина уже будет полноправным членом ЕС", - сказал он.

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Блэр считает, что для достижения этой цели Украине следует понять основные определяющие моменты. "Эти моменты совершенно закономерны: главное, что люди должны быть свободными... Частью любой политики являются люди, которые заинтересованы в процветании своего государства", - сказал он.

Кроме того, по его словам, должны существовать предсказуемые правила ведения бизнеса. И это Украине еще предстоит преодолеть на пути к ассоциации с ЕС. "А мы будем с вами и поможем вам", - подытожил он.