Глава Совета ЕС и семь президентов поговорят с Януковичем об ассоциации
Глава Совета ЕС Герман Ван Ромпей и президенты Польши, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Словакии и Словении встретятся сегодня в Нью-Йорке с Президентом Украинского государства Виктором Януковичем.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Польши Бронислава Коморовского.
Собеседник агентства отметила, что перед встречей с Януковичем Президент Польши проведет переговоры с главами упомянутых государств и Ромпеем.
По данным польской стороны, в ходе обеих встреч стороны планируют обсудить европейскую интеграцию Украины.
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"Темой этих бесед будет перспектива подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом во время саммита "Восточного партнерства" в ноябре в Вильнюсе", - сказал министр по иностранным делам канцелярии главы Польского государства Яромир Соколовский, слова которого цитирует официальный веб-сайт Коморовского.