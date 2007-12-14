Родственницу Ющенко могут удостоить звания «Праведницы народов мира»

В Израиле родственница Президента Украины Виктора Ющенко может быть удостоена звания "Праведницы народов мира". Этим почетным отличием иерусалимский мемориальный комплекс "Яд-Вашем" награждает тех, кто во времена Второй мировой войны спасал евреев.

Как сообщили "Немецкой волне" в департаменте по связям с прессой "Яд-Вашем", Президент Украины во время встречи с председателем комплекса Авнером Шалевом в Киеве, передал ему ряд документов, которые свидетельствуют о героизме родственницы главы государства во времена Второй мировой войны. Речь идет о Марии Голуб – крестной матери президента, двоюродной сестре его матери Варвары Ющенко. По словам свидетелей событий, Мария Голуб, уроженка села Хоруживка Сумской области, на протяжении девяти месяцев, подвергая себя опасности, укрывала трех еврейских девушек. Ожидается, что в ближайшее время спецкомиссия "Яд-Вашем" рассмотрит предоставленные Ющенко документы и утвердит решение о посмертном присвоении родственнице президента звания "Праведницы народов мира". На сегодня это отличие получили свыше двух тысяч украинцев.