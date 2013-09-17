На Буковине в аварии трактора погибли двое селян

Вечером 16 сентября в Хотинском районе Черновицкой области трактор с прицепом скатился со склона и въехал в сельский дом. Погибли тракторист и пассажир трактора.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, правоохранителям Хотинского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии при въезде в хутор Бродки Рашковского сельского совета, во время которого погибли двое мужчин.

Выяснилось, что 57-летний местный житель, который находился за рулем трактора «Т-25» с прицепом, не справился с управлением, в результате чего трактор попал на стремительный склон холма, покатился вниз и остановился трактор только после столкновения с летней кухней одного из жителей хутора.

Во время трагедии погиб тракторист и житель села Поляна, который находился в прицепе.

Трупы обоих мужчин для проведения судебно-медицинской экспертизы направлены в Новоселицкое межрайонное областное бюро СМЭ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, данное сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Ход расследования уголовного производства взят на контроль прокуратурой области.