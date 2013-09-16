В России женщина на джипе въехала прямо в бар, разговаривая по телефону за рулем (видео)
18:25, 16 сентября 2013Мир
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В российском Новосибирске произошло курьезное ДТП. Женщина за рулем внедорожника Mitsubishi отвлеклась от дороги на разговор по телефону и въехала прямо в бар, протаранив стеклянную витрину.
Авария произошла днем возле дома №67 на Красном проспекте.
По словам очевидцев, женщина спокойно говорила по телефону, а потом резко крутанула руль и врезалась в стену. В салоне автомобиля в этот момент находились двое детей, сообщает metronews.ru.
Как сообщал УНИАН, в Симферополе легковой автомобиль под управлением девушки влетел в пиццерию Pesto, где на тот момент находились посетители.
В аварии травмы получила водитель «Ниссана». Пострадали также двое посетителей пиццерии: у девушки - шок, у парня - царапины на руке. В больницу за помощью обратилась только девушка-водитель.
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