В России женщина на джипе въехала прямо в бар, разговаривая по телефону за рулем (видео)

Авария произошла днем возле дома №67 на Красном проспекте.

По словам очевидцев, женщина спокойно говорила по телефону, а потом резко крутанула руль и врезалась в стену. В салоне автомобиля в этот момент находились двое детей, сообщает metronews.ru.

Как сообщал УНИАН, в Симферополе легковой автомобиль под управлением девушки влетел в пиццерию Pesto, где на тот момент находились посетители.

В аварии травмы получила водитель «Ниссана». Пострадали также двое посетителей пиццерии: у девушки - шок, у парня - царапины на руке. В больницу за помощью обратилась только девушка-водитель.