ВСЮ отказался увольнять судей, лишивших мандатов Балогу и Домбровского

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ВСЮ приняли на сегодняшнем заседании.

Как отметил докладчик, который рассматривал соответствующее представление народного депутата Виталия Кличко, заместитель председателя ВСЮ Александр Удовиченко, он всесторонне изучил и проанализировал все обстоятельства и пришел к выводу, что, вынося решение, судьи ВАСУ основывались на нормах украинского законодательства и международного права и не вышли за пределы своих полномочий, не нарушили судейскую присягу, а следовательно - нет оснований рассматривать вопрос об их наказании.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший админсуд по иску бывшего народного депутата Юрия Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они принесли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации указанных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

11 июня Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Рыбака изъять удостоверение и карточки для голосования депутатов Домбровского и Балоги.

3 июля Рыбак поручил аннулировать карточки для голосования Домбровского и Балоги, прекратить начисление им соответствующих выплат, а также прекратить полномочия их помощников-консультантов.