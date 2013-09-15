Посол назвал условия при которых Германия поддержит Ассоциацию Украины с ЕС

Об этом заявил посол Германии в Украине Кристоф Вайль, передает корреспондент УНИАН.

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Отвечая на вопрос, поддержит ли Германия подписание Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре, дипломат отметил:«Конечно, но необходимо выполнить условия, которые были поставлены. Понимаете, ЕС не работал бы на протяжении 5 лет в партнерской связи с Украиной над текстом этого соглашения, если бы он не имел общей с Украиной цели».

При этом посол напомнил о совместном заявлении министров иностранных дел ЕС в декабре прошлого года, в котором четко названы ожидания Европейского Союза. Он также отметил как позитив принятие Верховной Радой евроинтеграционных законов.

«Я с удовольствием хочу отметить, что сейчас мы наблюдаем за тем, как в украинском парламенте все политические силы совместно работают над выполнением этой цели, как конструктивно сейчас принимаются необходимые законы», - прибавил Вайль.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября этого года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.