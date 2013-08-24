Янукович подчеркнул важность Ассоциации с Евросоюзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на торжествах по случаю 22-й годовщины Независимости Украины, которые состоялись на Владимирской горке.

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“Ассоциация с ЕС должна стать важным стимулом для дальнейшего формирования современного европейского государства”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул важность сохранения и дальнейшего углубления отношений с другими странами, в том числе соседями. “Мы должны сохранить и продолжать углубление наших отношений, интеграционные процессы с Россией, странами евроазиатского сотрудничества и другими мировыми лидерами и новыми центрами экономического развития”.

“Это выбор Украины, и только мы - все вместе - несем ответственность за его осуществление”, - сказал Президент.

Янукович отметил, что «Украина учится правильно распоряжаться своей свободой, Украина не закрывается от мира и не красит его в черные и белые цвета». «Мы последовательны в своей политике гармоничного мира и диалога, и никогда не поддержим политики новых стен и противостояний», - сказал Янукович.

Он подчеркнул, что страна твердо защищает свои собственные интересы. “Независимость стала для нас настоящим учителем в принятии самостоятельных стратегических решений и изучении собственного развития с опорой, в первую очередь, на собственные силы”, - сказал Янукович.

Он подчеркнул, что Украина стала ответственным союзником и партнером для других стран.

“Мы стремимся к построению партнерских отношений и готовы идти на компромиссы, которые укрепляют стабильность и несут процветание для нас и всех наших соседей”, - подчеркнул Президент.