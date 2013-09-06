В Грузии зятю певца Сосо Павлиашвили дали 20 лет за убийство

Всех троих Тбилисский городской суд приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщает агентство Новости-Грузия.

Адуашвили был застрелен в своей машине в ноябре 2012 года. Обвинения по делу были предъявлены шестерым подозреваемым.

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"Обвинительный вердикт вынесли 12 присяжных заседателей. Чхапелия, Убилава и Куруа были признаны виновными в умышленном убийстве Адуашвили при отягчающих обстоятельствах. Обвинительный вердикт был вынесен восемью голосами против четырех", - говорится в заявлении суда.

Семья погибшего обвиняла Сосо Павлиашвили в причастности к убийству. Однако в прокуратуре заявили, что, несмотря на то, что в деле есть "определенные предположения о реальной связи Павлиашвили с преступлением", у нее нет прямых улик, которые необходимы для предъявления обвинения. В связи с этим ведется следствие по выделенному отдельно уголовному делу и не исключено, что Павлиашвили будет вызван на допрос.

Адвокаты Павлиашвили отрицают причастность певца к убийству бизнесмена. Павлиашвили заявил, что являлся лучшим другом Адуашвили, и считает абсурдным распространенную в СМИ информацию о его причастности к его убийству.