До 10 сентября в Киев прибудет комиссия для решения проблем в торговле с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией Валерий Мунтиян во время слушаний в Комитете ВР по вопросам экономической политики на тему “Проблемные вопросы, возникшие в торговых отношениях между Украиной и Российской Федерацией, и пути их решения”.

Он, в частности, отметил, что рабочая группа, которая была образована после начала проблем на украинско-российской таможне, обращалась в Министерство экономического развития.

“Мы обратились немедленно - провести внеочередное заседание подкомиссии торгово-экономических отношения Украина-Россия. Если на этой подкомиссии мы не сможем решить эти вопросы или урегулировать их, мы будем требовать поднять на более высокий уровень и провести заседание комитета - тоже немедленно, на протяжении месяца”, - сказал Мунтиян.

По его словам, “написал письмо, срочно оно было рассмотрено, и мы получили ответ — до 10 сентября текущего года в Украину приезжает российская часть этой подкомиссии с представителями таможни, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли и всех федеральных ведомств, которые имеют к этому непосредственное отношение”, - сказал Правительственный уполномоченный.

Таким образом, отметил Мунтиян, в Киеве могут быть решены все проблемные вопросы.

Также он отметил, что от Украины было написано обращение в Исполком СНГ, где сообщалось, что украинская сторона считает, что нет нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми украинские товаропроизводители были отнесены к “профилю риска”.

“Мы считаем, что нарушена 19 статья о зоне свободной торговли (между странами СНГ - УНИАН)”, - сказал Мунтиян.

Он также добавил, что Исполком просят предоставить Украине практическую помощь относительно выполнения этой статьи, обратиться в экономический суд стран СНГ, провести заседание комиссии экспертов, а также в ближайшее время провести украинско-российские консультации.