Фюле назвал "неприемлемым" таможенное давление РФ на Украину из-за соглашения с ЕС

"Украина и Россия: Неприемлемо привязывать Соглашение об ассоциации к усилению таможенных процедур. Счастлив видеть, что ситуация успокаивается", - написал он в своем Твиттере.

Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

16 августа премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа. 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров. «Вчера, 19 августа, состоялись переговоры между руководством Министерства доходов и сборов Украины и Федеральной таможенной службы России по урегулированию вопросов, связанных с таможенным оформлением поставок украинских товаров на российский рынок.

В ходе переговоров российская сторона заверила, что по состоянию на сегодня дополнительные процедуры таможенного контроля по отношению к украинским товарам не применяются, товары украинских предприятий пересекают российскую таможню в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

В то же время, сегодня, 21 августа, начальник Белгородской таможни на российско-украинской границе генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков заявил российским СМИ, что таможня "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил начальник таможни.