Суд запретил КПУ собирать людей по поводу референдума за Таможенный союз

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии Украины, соответствующее постановление об обеспечении административного иска Европейской партии к КПУ сегодня было оглашено на заседании Окружного админсуда.

Другим постановлением суд открыл производство по упомянутому делу и назначил предварительное судебное заседание на 13 сентября.

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Постановлением суда также запрещено Центральной избирательной комиссии направлять своего представителя на собрание граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз, запланированное на 8 сентября.

В пресс-службе партии напомнили, что 16 августа в ЦИК поступило сообщение КПУ, касающееся проведения собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления Украины в Таможенный союз.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Симоненко сообщил, что в начале сентября КПУ начнет сбор подписей за проведение всеукраинского референдума, на который предложит вынести вопрос о вступлении в Таможенный союз.

30 августа Президент Украины Виктор Янукович заявил, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз или Таможенный союз будет решаться на референдуме.