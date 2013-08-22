Янукович сделал Героями Украины 4 горняков и топ-менеджера Ахметова

Президент Украины Виктор Янукович присвоил звание Герой Украины четырем горнякам и генеральному директору общества «ДТЭК Ровенькиантрацит».

Тексты соответствующих указов размещены на сайте Президента.

За самоотверженный шахтерский труд, достижение высоких производственных показателей в добыче угля Президент постановил присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Державы забойщику на отбойных молотках структурного подразделения «Шахта имени К.А.Румянцева» государственного предприятия «Артемуголь» (Донецкая область) Александру Мокринских.

За выдающийся личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, многолетний самоотверженный шахтерский труд и высокое профессиональное мастерство Янукович присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Державы бригадиру горняков очистного забоя отделенного подразделения «Шахта имени XIX съезда КПСС» государственного предприятия «Луганскуголь» Сергею Обухову.

По теме: В этом году в Украине еще не нашлось героев

Также своим указом Янукович присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Державы горняку очистного забоя производственного структурного подразделения «Шахтоуправления «Павлоград» акционерного общества «ДТЭК Павлоградуголь» (Днепропетровская область) Владимиру Призу и горняку очистного забоя отделенного подразделения «Шахта 1-3 «Новогродовская» государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая область) Виктору Ремнёву.

Кроме того, «за выдающийся личный вклад в развитие отечественной угольной промышленности, укрепление энергетической безопасности государства, многолетний самоотверженный труд» Президент присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Державы генеральному директору общества «ДТЭК Ровенькиантрацит» (Луганская область) Александру Богданову.