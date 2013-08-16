В этом году в Украине еще не нашлось героев

Это следует из анализа указов президента Украины о награждении государственными наградами граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства, которое провели журналисты Тиждень.ua.

При этом с момента основания награды в 1998 году число Героев Украины достигло 275 человек: почти по 20 человек в год. Каждый год вручалось от 9 до 41 награды.

Только в 1998 г. была вручена только одна награда - первым Героем Украины тогда стал президент Национальной академии наук Борис Патон.

Больше всего Героев Украины появилось в 2004 году. Среди них - олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко, футболист Андрей Шевченко, писатели Павел Загребельный и Дмитрий Павлычко, тогдашний глава НАК «Нафтогаз Украины», нынешний вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Звание «Герой Украины» предоставляется президентом Украины за подвиг или самоотверженное служение государству. В первом случае вручается Орден Золотой Звезды, во втором - Орден Державы. Среди 275 Героев Украины только 27 человек удостоены Золотой Звезды.