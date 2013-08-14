На ремонт санатория, где погиб ребенок, Кабмин дал почти 13 миллионов
Кабмин выделил почти 13 млн грн на проведение первоочередных мероприятий, связанных с предотвращением ЧП в здании корпуса № 6 санатория "Юность" в Симеизе, в котором из-за обрушения балкона погибла девочка.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабинета министров.
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Министерству финансов поручено осуществить выплату Министерству здравоохранения за счет средств резервного фонда государственного бюджета, пишет Тиждень.ua.
Минздрав должен подать до 1 декабря 2013 года Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.
Как сообщал УНИАН, 31 мая в санатории "Юность" в пгт Симеиз обвалился балкон одного из корпусов. В результате инцидента погиб один ребенок, еще один травмировался.