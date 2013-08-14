На ремонт санатория, где погиб ребенок, Кабмин дал почти 13 миллионов

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабинета министров.

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Министерству финансов поручено осуществить выплату Министерству здравоохранения за счет средств резервного фонда государственного бюджета, пишет Тиждень.ua.

Минздрав должен подать до 1 декабря 2013 года Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в санатории "Юность" в пгт Симеиз обвалился балкон одного из корпусов. В результате инцидента погиб один ребенок, еще один травмировался.