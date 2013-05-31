Санаторий, где обвалился балкон с детьми, был в «черном списке»

Милиция открыла уголовное производство по факту обрушения 30 мая балкона в санатории «Юность» в поселке Симеиз, в результате которого погиб ребенок.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия Бояркина, расследование проводится по части 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины «служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия».

Делом занимается Алупкинский городской отдел милиции.

По поручению премьер-министра Крыма Анатолия Могилева создана межведомственная рабочая группа, которая работает на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы Совета министров Крыма, в пятницу Могилев возвращается в Крым из рабочей командировки в Киев и возьмет расследование под личный контроль.

В свою очередь, министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев утверждает, что власти региона два года подряд просили Министерство здравоохранения передать в подчинение Совета министров республики находящийся в плачевном состоянии санаторий «Юность» в Симеизе.

Как написал Лиев на своей странице в социальной сети «Фейсбук», здравница была в «черном списке» Минкурортов Крыма.

«Санаторий принадлежит государству и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины. Крымская власть в 2011 и 2012 годах обращалась с просьбой передать "Юность" в управление Совета министров Крыма, аргументируя тем, что он в плачевном состоянии, при этом МОЗ совершенно не уделяет внимания решению проблем детского санатория. МОЗ Украины нам отказывало без объяснений», - отметил министр.

Лиев заявил, что влияние Совмина на подобные государственные санатории практически отсутствует. «Руководство назначается из Киева и не согласовывается (по факту) с Крымом, а о деятельности госсанатории МОЗ Украины местную власть даже не информируют», - отметил глава Минкурортов.

Лиев сообщил также, что в сентябре 2012 года он публиковал список из 15 крупных санаториев и отелей (как государственных, так и частных), от посещения которых просил воздержаться.

«Под номером 12 в этом списке был санаторий МОЗ Украины "Юность". Реакции органа управления (МОЗ Украины) не последовало», – написал министр.

Как сообщал УНИАН, 10-летняя девочка из Львова погибла и 11-летняя находится в больнице с травмами в результате обрушения балкона санатория «Юность». Трагедия произошла вечером 30 мая. Часть балкона рухнула с 3-го этажа, когда на него вышли трое детей.