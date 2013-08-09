Мать Макар требует от суда дать пожизненное убийцам дочери (видео)

Сегодня адвокат Виктор Василюк подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Николаевской области по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар.

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Василюк, который представляет интересы Суровицкой в деле о гибели ее дочери, пришел с кассацией в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, сообщает ТСН.

"Сейчас мы подали кассационную жалобу на постановление Апелляционного суда Николаевской области. Мы будем просить Высший специализированный суд, чтобы он пересмотрел приговор и дал пожизненное заключение и Присяжнюку, и Погосяну - так же, как и Краснощеку", - отметил Василюк.

Он пояснил, что Суровицкая считает приговор Центрального райсуда Николаева Артему Погосяну и Максиму Присяжнюку слишком мягким.

"Суд не учел всех личных качеств, то, что они постоянно лгали суду, пытались избежать ответственности. Так и не признали своей вины, не раскаялись, даже не попросили прощения у матери", - пояснил Василюк. "Поэтому мы считаем, что единственной справедливой компенсацией для матери Оксаны Макар будет только решение суда о назначении всем трем пожизненного заключения", - отметил адвокат.

По закону Высшему спецсуду даются два месяца для рассмотрения дела. Он надеется, что этот суд поставит точку и в Европейский суд по правам человека им идти не придется.

Напомним, 30 мая Апелляционный суд Николаевской области вынес постановление, которым оставил в силе приговор райсуда Николаева о приговоре обвиняемым по делу Макар Максиму Присяжнюку Артему Погосяну и Евгению Краснощеку.

27 ноября 2012 года в Центральном районном суде Николаева коллегия судей вынесла приговор обвиняемым по "делу Макар". Евгения Краснощека приговорили к пожизненному заключению, Максима Присяжнюка - до 15 лет тюрьмы, Погосяна - до 14 лет тюрьмы.