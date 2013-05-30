Дело Оксаны Макар: Адвокат Краснощека считает, что пресса преувеличила его вину
Лариса Завадская - адвокат осужденного к пожизненному заключению по делу об убийстве и изнасиловании Оксаны Макар Евгения Краснощека - считает, что пресса преувеличила вину ее подзащитного.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявила сегодня, 30 мая, после заседания Апелляционного суда Николаевской области, оставившего приговор суда первой инстанции без изменений.
Завадская отметила, что "участие журналистов в решении уголовных дел предусмотрено законом. Законом предусмотрено, что по сообщению в прессе можно возбуждать уголовные дела, а то, насколько пресса вмешалась в вину моего подзащитного, - это совершенно не допускается. Для этого есть суд".
"Ко мне всегда обращаются с вопросами, и сейчас есть возможность у журналистов пойти в бар "Рыбка", в "Якиторию", пообщаться с этими девушками (девушками, которые, как и в день убийства Оксана Макар, посещают эти заведения - УНИАН). Что вам мешает принять участие в их судьбе, а не в судьбе тех людей, чью определяет суд?", - отметила адвокат.
От дальнейших комментариев Завадская отказалась. Ранее она отказывалась от контактов с журналистами.
В то же время адвокат потерпевшей стороны в деле Макар Николай Катеринчук после заседания Апелляционного суда подчеркнул в комментарии журналистам, что "не знает ни одного дела, в котором бы было вылито столько "грязи" на убитую жертву и было бы столько заказных статей, касающихся не самого факта убийства, а представителя потерпевшей - матери".
"Адвокаты должны понимать, что адвокатская этика не позволяет этого делать, нельзя переводить стрелки с убийц, характеризуя аспекты жизни пострадавшей или матери", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое мужчин - Eвгeний Kpacнoщeк, Apтeм Пoгocян и Maкcим Пpиcяжнюк. Все трое oбвинялись в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cт. 115, ч. 4 cт. 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменялась eщё и ч. 3 cт. 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).
27 ноября 2012 года Центральный районный суд Николаева приговорил: Краснощека - к пожизненному заключению, Присяжнюка – к 15 годам и Погосяна – к 14 годам тюрьмы.
Апелляционные жалобы на решение суда по этому делу подала потерпевшая сторона в лице матери погибшей девушки Татьяны Суровицкой и все трое осужденных.
Сегодня, 30 мая, Апелляционный суд Николаевской области оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Адвокаты и потерпевших, и осужденных в деле об убийстве и изнасиловании Оксаны Макар заявили, что будут подавать кассацию данное на решение суда.