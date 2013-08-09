Обама сегодня расскажет, почему отказался от встречи с Путиным

Об этом Обама заявил после встречи з греческим премьер-министров в Вашингтоне.

Пресс-конференцию американский президент назначил на вторую половине дня в пятницу, на ней он намерен обсудить вопросы американо-российских отношений и борьбы с терроризмом, передает Синьхуа.

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Обама после окончания встречи с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом, отвечая на вопрос журналиста о причинах отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным, предложил встретиться сегодня на специально организованной пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 7 августа президент США Барак Обама отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Москве перед саммитом G-20. Отмена произошла на фоне напряженности, связанной с предоставлением РФ временного убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.