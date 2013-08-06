СБУ не видит признаков госизмены в обращении 148 нардепов в польский Сейм

«Установлено отсутствие в действиях народных депутатов Украины какой-либо из форм государственной измены и прямого умысла, направленного на причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, которые являются обязательными признаками преступления «государственная измена», - сообщили в СБУ на запрос Тиждень.ua.

«В связи с изложенным, действия народных депутатов Украины по обращению в Сейм Республики Польша не содержат признаков преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины, а есть лишь выражением особого мнения группы народных депутатов Украины относительно трагических исторических событий», - отмечает СБУ.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Сейм Польши большинством голосов принял заявление к 70-й годовщине Волынской трагедии, в котором назвал те события "этнической чисткой с признаками геноцида". В то же время большинство депутатов отказались поддержать поправку о признании Волынской трагедии "геноцидом" и установить 11 июля Днем памяти мученичества кресовян.

Ранее 148 из 450 депутатов Верховной Рады Украины подписали письмо к депутатам польского Сейма, в котором призывали признать Волынскую трагедию «геноцидом» поляков. Обращение подписали 119 депутатов от Партии регионов, 23 – от КПУ и 6 внефракционных.

*** Волынская трагедия (пол. Rzeџ woіyсska, «Волынская резня») - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Краевой с участием польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. В традиционной польской историографии тенденциозно воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения; в украинской - как «действие в ответ на зверства поляков в отношении украинских гражданских. Осенью 1942 года немецкие власти начала выселять с территории украинско-польского приграничного коридора поляков и на их место поселять немцев и украинцев. В ответ АК уничтожила несколько сот представителей украинской сельской элиты.

За это в июле 1943 года УПА начала карательные акции против мирного польского населения. По польским подсчетам, во время этой трагедии с польской стороны погибло как минимум 35 тысяч человек (главным образом польского гражданского сельского населения), из которых 18 тысяч, - с установленными фамилиями, с украинской стороны на Волыни погибло несколько тысяч человек. Количество погибших украинцев на всей территории украинско-польского конфликта, включая Волынь, достигает 21-24 тыс. человек.