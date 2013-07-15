Фарион обвиняет 148 нардепов в госизмене за заявление к польскому Сейму

Народный депутат Украины от Всеукраинского объединения «Свобода» Ирина Фарион направила председателю Службы безопасности Украины и председателю Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины депутатское обращение относительно наличия признаков государственной измены в действиях 148 народных депутатов Украины, которые обратились к Сейму Республики Польша с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В частности, Фарион требует от СБУ провести проверку наличия в действиях депутатов признаков государственной измены и привлечь должных лиц к ответственности. От Регламентного комитета ВР свободовка требует проверить, не нарушили ли такими действиями 148 парламентариев присягу народного депутата.

«Обращение 148 народных депутатов Украины к Сейму Республики Польша с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа и осудить преступные деяния украинских националистов вызвало широкий общественный резонанс не только в Украине, но и во всем мире. История не знает подобных прецедентов, чтоб народные депутаты, которые получили мандат от украинского народа, пытались дискредитировать свою нацию и свое государство. Впервые в мировой истории государственные деятели одной страны обратились к другой с просьбой публично унизить их нацию, их героев. Этот поступок является откровенной подрывной деятельностью против Украины. Подписанты принесли в жертву честь и достоинство Украины и стали на путь национальной измены», – заявляет Фарион.

Депутат также добавила, что трагичность украинской истории заключается в первую очередь в том, что внутри страны всегда находится антигосударственное и антиукраинское лобби. «Теперь оно достигло кульминации – во всей своей деградированности, уродстве и негодяйстве. Если общество не даст этим выродкам отпор, то тогда сложно себе представить, что украинцы будут иметь перспективу…», – констатировала Фарион.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Сейм Польши большинством голосов принял заявление к 70-й годовщине Волынской трагедии, в котором назвал те события "этнической чисткой с признаками геноцида". В то же время большинство депутатов отказались поддержать поправку о признании Волынской трагедии "геноцидом" и установить 11 июля Днем памяти мученичества кресовян.

Ранее 148 из 450 депутатов Верховной Рады Украины подписали письмо к депутатам польского Сейма, в котором призывали признать Волынскую трагедию «геноцидом» поляков. Обращение подписали 119 депутатов от Партии регионов, 23 – от КПУ и 6 внефракционных.

*** Волынская трагедия (пол. Rzeџ woіyсska, «Волынская резня») - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Краевой с участием польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. В традиционной польской историографии тенденциозно воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения; в украинской - как «действие в ответ на зверства поляков в отношении украинских гражданских.

Осенью 1942 года немецкие власти начала выселять с территории украинско-польского приграничного коридора поляков и на их место поселять немцев и украинцев. В ответ АК уничтожила несколько сот представителей украинской сельской элиты. За это в июле 1943 года УПА начала карательные акции против мирного польского населения.

По польским подсчетам, во время этой трагедии с польской стороны погибло как минимум 35 тысяч человек (главным образом польского гражданского сельского населения), из которых 18 тысяч, - с установленными фамилиями, с украинской стороны на Волыни погибло несколько тысяч человек. Количество погибших украинцев на всей территории украинско-польского конфликта, включая Волынь, достигает 21-24 тыс. человек.