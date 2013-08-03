Глава КИУ считает, что Тимошенко может стать «вип-агитатором»

Лидеру «Батькивщины», экс-премьер-министру Юлии Тимошенко «не дадут» принять участие в президентских выборах 2015 года, но ее роль будет серьезной.

Об этом сказал председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко в интервью газете "Україна молода".

"90 процентов, что Тимошенко не будет принимать участие в выборах - ей не дадут. Хотя ее роль будет серьезной», - отметил он.

В то же время председатель КИУ высказал мнение, что вес Тимошенко в политике снижается.

«Нравится это кому-то или нет, внутреннее влияние Тимошенко на процессы в оппозиции, ее призывы и мнения не доходят по тем каналам, которые «включает» оппозиция. Ее мессиджи не находят такого отклика в сердцах избирателей, как это было бы, если бы Тимошенко говорила сама», - сказал он.

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При этом, по словам Черненко, «если Юлия Тимошенко будет так или иначе освобождена, но без возможности принять участие в выборах (скажем, отправлена на лечение), она станет вип-агитатором оппозиционного кандидата. Тот, на кого она укажет, будет иметь большие преимущества».

«Но если все останется, как есть сегодня, влияние Тимошенко все будет уменьшаться. И это объективно, ведь нельзя влиять на сознание граждан хотя бы без визуального контакта", - сказал Черненко.

Он также отметил, что в случае предоставления Тимошенко возможности лечения за рубежом, вопрос подписания Соглашения об ассоциации с ЕС будет практически решенным.

"Для этого власти нужно найти красивые юридические механизмы. Как показывает опыт, было бы желание, а юридические механизмы найдут даже, если их нет", - подчеркнул Черненко.

"Ему (Президенту Виктору Януковичу), с одной стороны - хочется в Европу, потому что у большинства властной элиты там бизнес, с другой - есть страх того, что Тимошенко, даже выехав за границу, начнет намного больше влиять на политические процессы в Украине. Какое чувство у власти пересилит? Я думаю, на сегодняшний день решения нет. Есть понимание, что ее нужно выпускать, есть, очевидно, желание подписать Соглашение об ассоциации, и сейчас у Президента борются эти мотивы. Поскольку в украинской политике все принимается в последний момент, то думаю, что развязка произойдет точно не летом. Возможно, в сентябре или даже октябре", - сказал председатель КИУ.