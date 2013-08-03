КИУ: всегда найдется способ отложить президентские выборы

Об этом сказал в интервью газете "Україна молода" председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Сегодня нет оснований сомневаться в том, что выборы Президента состоятся в надлежащий срок. Впрочем, кто еще год назад мог сказать, что так легко и просто будут перенесены киевские выборы? Это казалось нереальным. Однако такой способ нашли. Поэтому, даже если сегодня мы не видим никаких оснований для отсрочки выборов Президента, и Партия регионов заявляет, что не собирается их переносить, - это сегодня. У нас сначала возникает политическая целесообразность, а уже под нее подгоняют идеальные или сомнительные юридические основания. А это может быть что угодно: и роспуск парламента, и референдум, и изменение Конституции, вплоть до избрания Президента в парламенте. Или даже без перенесения выборов изменят закон о выборах, проведут их в один тур, и это тоже повлияет на результат", - сказал Черненко.

Между тем, он отметил, что сложно сравнивать президентские и киевские выборы, относительно которых были определенные разночтения Конституции и противоречия в связи с теми изменениями, которые вступили в действие в 2005 году.

"Поэтому, хотя пока еще разговоры о переносе президентских выборов выглядят как фантастика, украинский опыт показывает, что в нашей политике и такие фантастические вещи могут стать реальностью", - заметил председатель КИУ.