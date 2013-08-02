В Эдинбурге презентовали пьесу «Кто хочет убить Юлию Тимошенко?»

Сегодня в Эдинбурге во время открытия фестиваля Edinburg Festival Fringe презентована пьеса о жизни лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Как отмечается в сообщении, пьеса «Кто хочет убить Юлию Тимошенко?» рассказывает о борьбе бывшего премьер-министра Украины за демократию и о ее политически-мотивированном заключении.

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«Я чрезвычайно горжусь тем, что смогла сыграть в этой пьесе. Очень важно, чтобы как можно больше людей узнали о судьбе Юлии Тимошенко и ее незаконном заключении», - сказала после премьеры главная героиня и продюсер пьесы Инес Вуртц.

«Нашей целью было рассказать историю этой мужественной женщины, этого большого политика, которая, несомненно, была осуждена незаконно», - отметил режиссер пьесы Яков Седлар.

Во время премьеры присутствовала дочка Юлии Тимошенко Евгения. «Сегодня через искусство была передана правда о жизни моей мамы. Режим может остановить прессу, телевидение, но ему не под силу остановить искусство. Это правда, которая освободит мою маму», - сказала она после премьеры.

Фестиваль Edinburg Fringe проходит 2-26 августа в Эдинбурге (Великобритания). Edinburgh Festival Fringe (The Fringe), который является крупнейшим фестивалем искусств в мире, был основан в 1947 году. Этот ежегодный фестиваль проходит в Эдинбурге в августе. Единственным политиком, при жизни которого была поставлена пьеса о нем, является Нельсон Мандела.