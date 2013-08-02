Всемирный конгресс украинцев призывает Януковича освободить Тимошенко

Об этом сообщается на сайте ВКУ.

Во Всемирном конгрессе украинцев указывают, что ЕСПЧ своим решением от 30 апреля 2013 года по делу Тимошенко единогласно признал, что весь срок досудебного заключения экс-премьер-министра Украины был незаконным, и это решение 31 июля вступило в силу.

“Всемирный конгресс украинцев отмечает, что освобождение лидера оппозиции Юлии Тимошенко остается критическим требованием ЕС для подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной во время Третьего саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе 28-29 ноября», - подчеркивается в обращении.

По убеждению ВКУ, освобождение Тимошенко «направило бы сильный сигнал об обязательствах структур власти относительно евроинтеграции Украины”.

Копии соответствующего обращения были также направлены Президенту Европейского парламента Мартину Шульцу, Президенту Европейского совета Герману Ван Ромпею, Президенту Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозо, Генеральному секретарю Совета Европы Торбйорну Ягланду, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и бывшему Президенту Европарламента Ежи Бузеку.

***Всемирный конгресс украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 млн украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран.