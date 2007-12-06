Президент загнал коалицию в тупик

Руководство коалиции во время перерыва в сегодняшней работе Верховной Рады намерено провести консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно перспектив принятия пакета законопроектов и избрания Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что глава государства настаивает на том, что до избрания премьер-министра необходимо принять ряд законопроектов.

«Но 12 законов нельзя принять за один день. Кроме того, необходимо их провести через комитеты», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Президент уже подал в Верховную Раду кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на назначение председателем правительства, и это представление должно быть рассмотрено парламентом в пятидневный срок. «То есть, последний день, когда это необходимо сделать, – это вторник. Но понятно, что ко вторнику принять пакет законопроектов невозможно», - сказал он.

Депутат отметил, что именно поэтому Президент, БЮТ и НУ-НС должны разработать единую позицию по данному вопросу.

«Я убежден, что до 16.00 (начало вечернего заседания парламента – УНИАН) мы уже будем понимать расклад внутри коалиции», - сказал он.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ отметил, что до конца перерыва будут проведены консультации с фракциями парламентского меньшинства относительно формирования комитетов ВР.