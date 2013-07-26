27 июля состоится XII съезд Селянской партии Украины

Завтра, 27 июля 2013 года, в Киеве по адресу: ул. А.Малышко, 1 в помещении гостиницы «Братислава» состоится очередной XII отчетно-выборный съезд Селянской партии Украины.

В работе съезда примут участие делегаты и представители от 24-х областных партийных организаций СелПУ, гости из Украины и зарубежья, приглашенные.

Повесткой дня предусмотрены отчеты председателя СелПУ, Высшего Совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии; избрание нового руководства партии на следующие 5 лет; принятие заявления от имени делегатов съезда к Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Верховной Раде Украины, украинскому селянству.

Съезд начнет свою работу в 10.00.