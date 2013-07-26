Янукович завтра проведет встречи с тремя президентами - начнет с Путина

Завтра, 27 июля, Президент Украины Виктор Янукович проведет ряд двусторонних встреч с главами государств, которые прибудут в Украину для участия в мероприятиях по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, встречи состоятся в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

В частности, в 11.00 состоится встреча Януковича с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В начале встречи запланирована протокольная съемка. Представители СМИ приглашаются на 10.20.

В 12.00 Президент Украины проведет встречу с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти.

На 13.00 запланирована встреча Януковича с Президентом Республики Сербия Томиславом Николичем.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 16.00 26 июля по телефону: +380 (050) 382 11 58.