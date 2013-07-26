Янукович завтра проведет встречи с тремя президентами - начнет с Путина
Янукович завтра проведет встречи с главами государств, которые прибудут в Украину на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси.
Завтра, 27 июля, Президент Украины Виктор Янукович проведет ряд двусторонних встреч с главами государств, которые прибудут в Украину для участия в мероприятиях по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, встречи состоятся в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
В частности, в 11.00 состоится встреча Януковича с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В начале встречи запланирована протокольная съемка. Представители СМИ приглашаются на 10.20.
В 12.00 Президент Украины проведет встречу с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти.
На 13.00 запланирована встреча Януковича с Президентом Республики Сербия Томиславом Николичем.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 16.00 26 июля по телефону: +380 (050) 382 11 58.