К нам едет Владимир. Не великий

В Украину на годовщину крещения Киевской Руси приедет тайно крещенный в детстве Владимир Путин. Не знаю, как многие соотечественники относятся к появлению Владимира Владимировича возле Святого Владимира в Киеве, но я лично боюсь.

Боюсь не тому, что во время пребывания в Киеве агрессивный президент соседнего государства собирается вручить украинским священникам ордена и медали. И вовсе не потому, что потом Путин поедет в Севастополь праздновать день военно-морских сил, как это предусмотрено программой это пребывания.

Пусть вручает и пусть едет. Если священникам не грех с рук чекиста брать ордена, то это – их проблема. Вряд ли стоит запрещать и жителям славного Севастополя поглазеть на человека, вызывающего массовые навальные протесты в Москве.

А боюсь другого — вдруг Виктор Федорович на этот раз не устоит перед путинским обаянием или энкавэдэшным гипнозом и на тайных переговорах возьмет, да что-то и подпишет. Ну, типа, новые договоренности по продлению базирования Черноморского флота России в Крыму. Или что-то отдаст. Ну, вроде газотранспортной системы. Эх, сколько раз по краю пропасти ходили! Пока Бог миловал, но мало ли что там московские чекисты и юристы на этот раз придумали…

Пока у руля был Виктор Ющенко — все было спокойно. Как-то свозил Виктор Андреевич Владимира Владимировича в 2005 году к себе на пасеку в Безрадичи, и все — отношения закончились. На весь срок президентства. Не выдержала тогда царская душа ющенковских рассказов о подвигах украинских казаков.

А тут вот еще и соратница Ющенко по Майдану Юлия Тимошенко добавила раздора в украинско-российские отношения, напечатав в зарубежных СМИ в 2007 году фундаментальную статью «Сдержать Россию».

«Теперь, оглядываясь на события двухгодичной давности, я нередко задаю себе вопрос, как могло случиться, что усыпанный цветами прозападный путь Украины завел в тупик политического кризиса? Почему экономика, освобожденная от тоталитарных пут, по-прежнему буксует? Почему сокращаются иностранные инвестиции? Отчего дорожают коммунальные услуги? Кто виноват? Здесь не может быть двух мнений. Виновата Россия. Кому-то в Кремле покоя не дает вековая мечта украинского народа о свободе и независимости», - писала тогда Юлия Владимировна, призывая Запад помочь Украине в сдерживании агрессивного северного соседа.

Не кажется ли Вам, что это актуально и сегодня? Правда, обвиняя в той, старой статье, тогдашнего премьера Януковича в лояльности к Кремлю, Тимошенко, сменив его в премьерском кресле, кардинально поменяла свои взгляды. Припудрив носик и закрутив «оранжевую» косу, она не упускала любой возможности встретится с Владимиром Владимировичем. Полетела к нему даже тогда, когда «какой-то мазурик» у нее из-под носа самолет увел.

Помнится, премьер Путин тогда на встречах смущенно отводил взгляды от украинской принцессы. Казалось, ну, все — будет сладкая парочка. Однако интрижка закончилось для Юли плачевно — она проиграла президентскую битву и оказалась в тюрьме за подписание газового контракта с Вовой. Который, к слову, и не сильно противодействовал этому.

С победой Януковича на выборах в президента в 2010 году в украинско-российских отношениях случились кардинальные изменения. Особенно, на высшем уровне. После пятилетки «игнора» началась эра ежемесячных встреч и улыбок.

…Русских прет. Они замахнулись на атомную и авиационную промышленность, требуют отдать 300 спорных объектов на территории Украины. И, главное, — все по-честному: ничего не обещают взамен.

«Наши эксперты не успевают все документы подготовить», - как-то пожаловался Янукович Медведеву в 2010 году на одном из бизнес-форумов. «Не успеваете? А придется», - невозмутимо ответил Медведев.

Янукович продолжал с тандемом Путин-Медведев встречаться и улыбаться в течение всего 2010 года. Однако, чем чаще встречались, тем становилось понятнее – блиц-криг русских по захвату ключевых украинских объектов провалился.

Правда, не выполнил свою задачу и Янукович. Газовый контракт, по которому Украина получает газ по самой высокой в Европе цене, пересмотреть так и не удалось. Хотя делал Виктор Федорович для этого все. Даже Медведева в его день рождения катал на горбатом «Запорожце».

Премьер Азаров, осознав бесперспективность потуг добиться уступки от россиян по газу, и вовсе начал издеваться над Путиным, обвинив его недобросовестном ведении переговоров — применении гипноза к Тимошенко.

«Я несколько раз спрашивал Путина: Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, как, каким гипнозом вы подействовали на Тимошенко, чтобы потерять полностью голову, ответственность, чтобы подписать такой кабальный договор», - тысячу раз пересказывал журналистам свой разговор с Путиным Николай Янович.

В ответ занервничали и домочадцы Кремля. Особенно после того, как поняли: 100-долларовая скидка в ответ на продление базирования устаревшего российского флота до 2045 года — это развод. После этого они стали ультимативно требовать не только отдать им ГТС Украины, но беспрекословно вступить в Таможенный союз.

Я уже не говорю о многочисленных торговых войнах, которые Россия вероломно развязывала против братской Украины за эти три года. Кстати, прекратить войны Путина и Медведева даже ведущие российские ученые призывали.

…Вот так, воюя и обнимаясь с Россией, Янукович ведет Украину к намеченному Вильнюскому саммиту. Осталось немного. Несколько месяцев. Так что вопрос – устоим ли под гипнозом тайно крещенного Путина — отнюдь не праздный.

Возможно, преувеличиваю, но, в случае успеха, Вильнюсский саммит может сыграть в судьбе Украине не меньшую роль, чем Крещение Владимиром Великим Киевской Руси.

Понимает это и невеликий Владимир. Поэтому и едет в Украину.

Николай Бабич