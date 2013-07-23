Суд отпустил свободовца Бондаря, обвиненного в избиениии «кроликов»

Шевченковский районный суд Киева отпустил активиста ВО «Свобода» Сергея Бондаря, задержанного вчера по подозрению в совершении хулиганских действий во время оппозиционной акции «Вставай, Украина» 18 мая в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», суд обязал активиста уплатить 17,2 тыс. грн в течение пяти дней.

Бондаря задержали накануне, когда он возвращался с акции против незаконной застройки на улице Тверской в столице. Милиционеры сначала доставили парня в Шевченковское РУВД на Прорезной, где его продержали до вечера, а затем – в СИЗО, где он пробыл до сегодняшнего судебного заседания.

Бондарю инкриминировали действия, предусмотренные статьей 296 Уголовного кодекса Украины, – «хулиганство», которые заключалось «якобы в нападении на участников «антифашистского марша» 18 мая». Во время общения с народными депутатами-«свободовцами» Андреем Мохником и Юрием Сиротюком милиционеры сообщили, что 19-летнего юношу обвиняют в избиении людей, которые 18 мая были в костюмах кроликов.

Судья сообщил подсудимому, что он был силой доставлен в участок милиции в связи с тем, что он якобы уклонялся от участия в допросах.

Справка УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

По ходу движения колонны сторонников оппозиции по улице Михайловской ехал бронетранспортер с нарисованной на боку морковью, а сверху сидел человек, переодетый в кролика. Позже на Большой Житомирской сторонники “Свободы” остановили бронетранспортер.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.