"Свободовца" обвиняют в избиении тех, кто бил журналистов

Об этом на своей Facebook-странице написал депутат от "Свободы" Андрей Ильенко.

"22 июля на улице людьми в штатском был выслежен и задержан "свободовец" Сергей Бондарь. Как оказалось, его задерживал уголовный розыск. Его повезли в пресловутый Шевченковский РОВД, где объявили, что он подозреваемый по делу 18 мая", - сообщил он.

"Сергея обвиняют в том, что он "избил" спортсменов-титушек! После этого парня отвезли в изолятор временного содержания. Завтра должен быть суд, который определит санкцию. Милиция просит суд дать Сергею 2 месяца СИЗО! Обосновывают это тем, что он "нигде не работает" (Сергей студент стационара!) и тем, что он "уклонялся от следствия" (никакой повестки ему не вручали!)", - добавил Ильенко.