С поезда “Москва - Одесса” сняли 7 центнеров контрабандной красной икры

Работники подразделения борьбы с организованной преступностью Юго-Западной железной дороги во время проверки поезда сообщением “Москва - Одесса” задержали проводницу, которая в служебном купе перевозила семнадцать ведер красной икры, общим весом 380 килограммов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УБОП УМВД Украины, документов, которые подтвердили бы происхождение, право собственности, право на перевозку, законность ввоза на таможенную территорию Украины и сертификатов соответствия и уплаты таможенных сборов задержанная предъявить не смогла. Также, оперативники разоблачили проводницу соседнего вагона этого же поезда, которая транспортировала 333 килограмма красной икры. Она также не смогла предоставить никаких документов на право перевозки данного груза железнодорожным транспортом и документов, которые подтверждают законность ввоза груза на таможенную территорию Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК Украины (перемещение товара через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах). Проводится дальнейшая проверка.