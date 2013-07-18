Главное за день: обзор топ-новостей

Стала известна причина падения российской космической ракеты

Вчера спецкомиссия под руководством заместителя главы Федерального космического агентства Александра Лопатина завершила расследование причин аварийного пуска ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и тремя спутниками ГЛОНАСС.

Жители Врадиевки начали протест в Киеве (видео)

Жители городка Врадиевка Николаевской области, которые пешком пришли в Киев, начали акцию протеста в столице.

СМИ: Регионалы хотят провести перевыборы перед Новым годом

В парламентском большинстве определились с датой повторных выборов в семи мажоритарных округах.

Газпрому не хватает денег на Южный поток

«Газпром» выпустит облигации на 3,3 млрд долларов для кредитования «Южного потока».

Российские пограничники протаранили Украинский баркас в Азовском море: два рыбака погибли

В Азовском море в результате столкновения украинского баркаса и катера Береговой охраны пограничной службы России погибли 2 рыбака.

Кэтрин Эштон призвала Египет освободить свергнутого президента

Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон призвала временную власть Египта освободить свергнутого президента Мухаммеда Мурси.

Врадиевка митингует под окнами Захарченко: Не в отпуск - в отставку!

У здания Министерства внутренних дел Украины в столице прошел митинг участников акции протеста против событий во Врадиевке. Впоследствии к Захарченко зашли 10 участников акции под МВД - журналистов не пустили.

Навального приговорили к 5 годам лишения свободы

Суд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении имущества Кировлеса. Международное сообщество осудило такой приговор оппозиционеру. Amnesty International назвала суд над Навальным пародией.

МИД вручил ноту представителю Посольства РФ в связи с гибелью рыбаков

МИД Украины вручил ноту представителю Посольства РФ в связи с гибелью украинских рыбаков из-за действий российских пограничников.

Попов пригласил Кличко, Яценюка и Тягнибока на переговоры

Председатель КГГА Александр Попов призвал лидеров оппозиционных фракций ВР Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока к диалогу о проведении заседания сессии Киевсовета. Батькивщина и Свобода решили откликнуться на приглашение Попова. УДАР же отказался.

Конституционный суд Украины возглавил судья из Енакиево

Председателем Конституционного суда Украины избран судья Вячеслава Овчаренко.

Эрнст энд Янг снизила прогноз роста ВВП Украины в восемь раз

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») во второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

Захарченко накажет «провокаторов», причастных к штурму милиции в Святошино

Министр внутренних дел Виталий Захарченко считает необходимым привлечь к ответственности людей, которые провоцировали нападение на Святошинский РОВД.

Российские пограничники утверждают, что украинские рыбаки их таранили

В ФСБ России заявляют, что никакой вины пограничников в гибели украинцев нет.

Арест Навального обжаловала прокуратура

Прокуратура обжаловала арест российского оппозиционера Навального.