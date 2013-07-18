Стала известна причина падения российской космической ракеты

По сведениям газеты КоммерсантЪ, специалисты нашли причину в неправильной установке датчиков угловой скорости. Итоги расследования будут официально оглашены сегодня, после чего к работе приступит правительственная комиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Вчера пресс-секретарь главы Федерального космического агентства (Роскосмос) Владимира Поповкина Анна Ведищева сообщила "Ъ" о том, что аварийная комиссия подвела первые итоги своей работы. "Результаты будут опубликованы на этой неделе",— добавила она. Источник "Ъ" в космическом ведомстве уточнил, что результаты планируется огласить уже сегодня, а сделает это глава комиссии Александр Лопатин.

Напомним, что "Протон" стартовал с 81-й площадки космодрома Байконур 2 июля в 6:38 по московскому времени, однако со стартового стола ракета ушла раньше времени — двигатели еще не вышли на необходимый режим, а давление в камере сгорания было 90 атмосфер вместо положенных 150. В итоге ракета рухнула в 2,5 км от старта. Владимир Поповкин спустя несколько дней после аварии уточнил, что в числе основных версий рассматриваются неполадки со стартовым оборудованием, двигательной установкой ракеты или ее системой управления.

По данным "Ъ", в результате комплексного исследования (в частности, телеметрических данных и технической документации) специалистами было установлено: датчики угловой скорости были перевернуты на 180 градусов, что сказалось на получении системой управления ракеты некорректных данных о ее ориентации. По словам источника "Ъ" в комиссии, это стало следствием ошибки при сборке "Протона".