Захарченко накажет «провокаторов», причастных к штурму милиции в Святошино

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“По Святошино совсем другая ситуация (чем во Врадиевке – УНИАН). В Святошино произошло совсем другое. Эта группа активистов фактически спровоцировала действия, и мы сказали, что тех людей, которых вывели пошатать этот забор, повалить его, мы привлекать их не будем, но провокаторов всех мы, конечно же, привлечем к ответственности. Повторяться такое не может», - сказал Захарченко.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Захарченко пообещал не привлекать к ответственности участников акции протеста во Врадиевке Николаевской области, где после жестокого избиения и изнасилования милиционерами местной жительницы разгневанные люди разгромили райотдел милиции.

Как сообщал УНИАН, 12 июля работники рынка "Шлях" и представители общественных организаций штурмовали Святошинский райотдел милиции Киева, требуя наказать лейтенанта, который ударил женщину во время конфликта на территории рынка.

13 июля начальник столичной милиции Валерий Коряк заявил на брифинге, что активисты, которые напали на стражей порядка, будут привлечены к уголовной ответственности.

По его словам, в результате ночного конфликта с активистами 11 сотрудников Святошинского райуправления обратились в больницу с телесными повреждениями.

Также 13 июля министр внутренних дел Украины Захарченко призвал граждан не поддаваться на различные «провокации активистов», за которые предусмотрена уголовная ответственность.

По словам Захарченко, «на массовые акции, где происходят различные столкновения, приходят одни и те же люди». По его мнению, их «нанимают для подстрекательства определенные политические силы».

«Эти активисты призывают мирных граждан к совершению правонарушений. И, к сожалению, граждане, которые не всегда довольны работой милиции, поддаются на такие провокации», - отметил министр.

На вопрос о том, понесут ли ответственность участники событий возле милиции Святошинского района, министр ответил, что подстрекатели однозначно будут привлечены к ответственности.