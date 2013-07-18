Врадиевка митингует под окнами Захарченко: Не в отпуск, а в отставку!

У здания Министерства внутренних дел Украины в столице начался митинг участников акции протеста против событий во Врадиевке.

Как передает корреспондент УНИАН, из Врадиевки к зданию МВД пришли около 200 человек.

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Они проводят свою акцию под флагами партии “УДАР”, ВО “Батькивщина”, ВО “Свобода”.

В частности, среди лозунгов: “Захарченко не в отпуск — в отставку!”, “Украине — европейскую полицию”.

На данное время возле МВД проходит митинг, на котором выступают представители оппозиционных политических сил.

Как сообщал УНИАН, 7 июля жители Врадиевки отправились пешим ходом в Киев. Свою акцию они начали после событий в их поселке, где милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу.