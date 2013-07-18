Эрнст энд Янг снизила прогноз роста ВВП Украины в восемь раз

Об этом компания сообщила в ежеквартальном обзоре быстроразвивающихся рынков, текстом которого располагает УНИАН.

«Несмотря на рост ВВП на 0,5% в 1-м квартале 2013 года, ухудшение динамики экспорта и частных инвестиций фактически привели к тому, что по сравнению с 1-м кварталом 2012 года ВВП Украины снизился на 1,3%. Даже несмотря на некоторое улучшение в сельскохозяйственном секторе, медленные темпы промышленного производства тормозят рост экономики, пока не улучшится состояние рынков еврозоны и России. Вследствие этого, наш прогноз роста ВВП в 2013 году составил лишь 0,3%», - говорится в обзоре.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

При этом, согласно прогнозу Всемирного банка, в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%. На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Согласно данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года, при этом по сравнению с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%, номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,409 трлн грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.