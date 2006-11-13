На выборах в Польше продолжается ”битва” за Варшаву

По предварительным данным, в крупных городах Польши на выборах в местные органы самоуправления лидирует правая партия "Гражданская платформа", находящаяся в оппозиции к правящей партии "Закон и справедливость", передает Euronews.

К примеру, в Кракове за кандидатов от партии от партии Леха и Ярослава КАЧИНЬСКИХ («Закон и справедливость») проголосовали лишь 30% избирателей, в то время как представителей "Гражданской платформы" поддержали более 44%. Кандидаты от возглавляемой Дональдом ТУСКОМ партии одержали победу на выборах в горсоветы Лодзи, Вроцлава и Познани. Именно между этими двумя политическими силами и разворачивалась основная борьба, в которой оппозиция показала результат в среднем на 5% лучше, чем ожидалось.

Особый интерес вызвала "битва" за Варшаву. При том, что на выборах в столичный горсовет кандидаты от "Гражданской платформы" опередили соперников от правящей партии на 13%, борьба за пост мэра Варшавы еще не завершена. Буквально доли процента разделяют показатели бывшего премьера Казимежа МАРЦИНКЕВИЧА и его соперницы Ханны ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ. Второй тур выборов мэра столицы может состояться 26 ноября.

В целом, по данным Центральной избирательной комиссии, выборы в Польше прошли при достаточно низкой явке избирателей. Сегодня начнется публикация официальных данных по итогам голосования.

Как сообщал УНИАН, выборы в органы местного самоуправления Польши проходили вчера, 12 ноября.