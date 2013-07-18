Конституционный суд Украины возглавил судья из Енакиево

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Как говорится в сообщении, выборы нового председателя Суда состоялись сегодня, 18 июля, на специальном пленарном заседании КС в соответствии со статьей 148 Конституции Украины и статьей 20 Закона Украины „О Конституционном суде Украины“.

«По результатам тайного голосования председателем Конституционного суда Украины избран судья Вячеслав Овчаренко», - проинформировали в пресс-службе.

Судьи поздравили нового председателя Суда с избранием и пожелали ему успехов в предстоящей деятельности, а также поблагодарили Анатолия Головина за добросовестный труд на этом посту, отмечается в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в соответствии со статьей 20 Закона Украины „О Конституционном суде Украины“, председатель Суда избирается из состава судей КС только на один трехлетний срок тайным голосованием путем представления бюллетеней с любым числом кандидатур, предложенных судьями КС, и считается избранным, если за него проголосовали больше половины конституционного состава судей.

Специальное пленарное заседание Суда состоялось в связи с завершением срока полномочий Анатолия Головина, избранного председателем Конституционного суда Украины в июле 2010 года, объяснили в пресс-службе.

Справка. Вячеслав Овчаренко родился 16 июля 1957 года в г. Енакиево Донецкой области.

В 1983-1984 годах – юридический консультант Енакиевского авторемонтного завода, производственного объединения «Орджоникидзеуголь».

В 1987 году окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского.

С июня 1987 года по декабрь 1987 года – стажер Донецкой областной коллегии адвокатов.

С 1987 года по 1992 год – адвокат Донецкой областной коллегии адвокатов, судья Енакиевского городского суда.

На протяжении 1996–2001 года работал заместителем Кировского межрайонного прокурора г. Енакиево.

С октября 2001 года по декабря 2002 года – судья Енакиевского городского суда.

С декабря 2002 года – председатель Енакиевского городского суда.

В августе 2006 года Верховной Радой Украины был назначен судьей Конституционного суда Украины. Присягу принял 4 августа 2006 года.