МИД Украины вручил ноту представителю Посольства РФ в связи с гибелью рыбаков

Сегодня, 18 июля, в Министерство иностранных дел Украины вызван Временный поверенный РФ в Украине Андрей Воробьев (посол РФ в Украине Михаил Зурабов находится в отпуске) в связи с инцидентом, который произошел 17 июля в акватории Азовского моря при участии катера Пограничной службы РФ, в результате столкновения которого с украинским маломерным судном погибли двое граждан Украины, поиски еще двух продолжаются.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины

Во время встречи врио министра иностранных дел Украины Руслан Демченко выразил глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с действиями российских пограничников и непропорциональностью примененных ими мер, которые привели к трагическим последствиям, и вручил представителю российского Посольства ноту, говорится в сообщении.

Украинская сторона требует проведения всестороннего и объективного расследования этого инцидента при участии украинских и российских компетентных органов, а также принятия мер с целью недопущения повторения подобных случаев в будущем, подчеркнули в МИД.

В ответ российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом, в котором пострадали украинские граждане, а также заверила в том, что с ее стороны будут приняты необходимые меры с целью обеспечения надлежащего расследования отмеченного инцидента, проинформировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона также заверила, что окажет всестороннее содействие лечению пострадавших, поиску пропавших без вести, а также репатриации тел погибших украинских граждан, говорится в сообщении.

Также в МИД проинформировали, что по поручению Демченко Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону прибыл на место происшествия с целью обеспечения координации совместных действий компетентных органов Украины и России по расследованию инцидента, поиска пропавших без вести граждан Украины, оказания помощи пострадавшему и обеспечения репатриации тел погибших на Родину.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер береговой охраны пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом, два рыбака погибли. Один из членов экипажа спасен, поиск еще 2 человек продолжаются.

В частности, по данным Государственной пограничной службы Украины, «в районе косы Должанская во время преследования и маневрирования произошло столкновение пограничного катера Российской Федерации с украинским маломерным судном. В результате инцидента рыболовное судно перевернулось. По предварительной информации, один из членов экипажа спасен. Сегодня около 5.30 утра в ходе поисково-спасательных мероприятий были найдены тела двух утонувших рыбаков, поиск еще 2 человек, которые находились на баркасе, продолжаются.