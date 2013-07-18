Росийские пограничники утверждают, что украинские рыбаки их таранили

Российские пограничники в Азовском море перед столкновением с лодкой из Украины преследовали ее за нарушения, и беглецы, пытаясь оторваться, "резко изменили курс в сторону преследователей", в результате их судно перевернулось. С таким заявлением в четверг выступило пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Как сообщают РИА Новости, по данным российской пограслужбы, накануне пограничники увидели, что "маломерное судно без опознавательных знаков находилось в закрытом для плавания районе, вблизи косы Должанская Азовского моря".

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"Российские пограничники, неся службу на пограничном сторожевом катере "Мангуст", обнаружили лодку накануне вечером. После безрезультатных попыток связаться с нарушителями командир пограничного катера принял решение сблизиться на допустимое расстояние и осмотреть судно. Однако лодка дала ход и направилась в сторону побережья Украины. Пограничники начали преследование, продолжая подавать звуковые и пиротехнические сигналы, с целью остановки беглецов", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что, "пытаясь оторваться от российских силовиков, судно-нарушитель произвело опасный маневр - резко изменило курс в сторону преследователей, нарушив международные правила предупреждения столкновения судов в море".

"В результате лодка навалилась на борт пограничного катера и перевернулась", - говорится в заявлении. Одного члена экипажа преследуемого судна пограничники подняли на борт. "Мужчина пояснил, что на борту лодки находилось еще несколько человек. Российские пограничники незамедлительно приступили к спасению людей", - добавили в службе. Уже найдены тела двух погибших, поисково-спасательные действия продолжаются.