Стало известно, где и когда пройдет новая встреча США, Украины и России: о чем будут говорить

Американские переговорщики хотят добиться прорыва до наступления зимы.

Соединенные Штаты Америки намерены провести встречу делегаций Украины и России в Абу-Даби 10–11 ноября.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США, стороны встретятся для обсуждения прекращения войны Москвы против Украины, послевоенных соглашений по безопасности и деэскалации. Последняя подобная встреча состоялась в феврале – ещё до начала войны США и Израиля против Ирана.

Американские переговорщики хотят добиться прорыва до наступления зимы.

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Агентство отмечает, что, несмотря на то, что Трамп недавно усилил давление на Украину с целью заключения соглашения, позиции Киева и Москвы относительно условий такого соглашения остаются очень далекими друг от друга.

В свою очередь, специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что уже на этой неделе в Брюсселе состоится встреча переговорщиков из США с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. На ней планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

"Мы надеемся развить успехи, достигнутые в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к заключению всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", – написал он.

Усилия по прекращению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что вопросы суверенитета и территориальной целостности нашей страны не могут обсуждаться без участия ее представителей. По словам главы государства, любые соглашения о прекращении войны должны достигаться исключительно за столом переговоров с участием сторон конфликта.

Ранее стало известно, что Китай не заинтересован в трехсторонней встрече с участием представителей Пекина, Москвы и Вашингтона для обсуждения вопроса войны РФ против Украины.

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