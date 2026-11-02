Россия готовит новый массированный удар: Зеленский назвал приоритетные цели противника

Президент заявил, что в этом году у российских оккупационных войск новая тактика нанесения ударов.

Россия готовит новый массированный удар по Украине. В первую очередь под угрозой находятся объекты энергетики и логистики, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Фактически рассчитывают, что завтра мир будет следить за американскими выборами, а то, что происходит здесь, в Украине, и наши сложности с ПВО, с ракетами для "Пэтриотов", останутся как бы вне поля зрения мира. Нужны такие сигналы от мира в сторону России, чтобы там почувствовали, что пользы им от террора не будет, выгоды не будет и, пока длится эта война, будет гореть их нефть, а деньги они с миром зарабатывать не смогут", – отметил глава государства в вечернем обращении.

Он подчеркнул, что Украина обязательно ответит врагу на удар, который сейчас готовит Москва.

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Кроме того, президент сказал, что в этом году у российских оккупационных войск новая тактика ударов:

"Они наносят удары не только по объектам генерации, но и много ударов по сетям, по системам распределения энергии. Много работы по восстановлению, и постоянно – новые удары. Десятки ударов в сутки. Наши энергетики, наши ремонтники – настоящие молодцы, выполняют колоссальную работу".

По его словам, сейчас скорость восстановления объектов, поврежденных вражескими атаками, "имеет такое же значение, как и наличие ракет у ПВО".

Атаки РФ по Украине

Днём 2 ноября российские террористы нанесли удар по школе в Комышевахе Запорожской области. В тот момент там раздавали людям гуманитарную помощь.

Примечательно, что враг после первого удара сбросил на школу еще девять бомб – именно на укрытие, где находились люди.

По состоянию на вечер понедельника было известно о 26 погибших, среди которых были и спасатели ГСЧС.

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