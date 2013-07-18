Кэтрин Эштон призвала Египет освободить свергнутого президента

"Я ясно дала понять в своих выступлениях и на всех встречах, которые у меня состоялись, что я считаю, что господин Мурси должен быть освобожден и все политические заключенные должны быть также освобождены", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Эштон.

Глава европейской дипломатии, завершившая в среду визит в Египет, сообщила, что представители временных египетских властей заверили ее, что с Мурси все в порядке и с ним обращаются хорошо. Однако ей не предоставили возможность увидеться со свергнутым президентом Египта.

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Мухаммед Мурси был отстранен от власти военными 3 июля после массовых выступлений египтян с требованием об его отставки. Сейчас он находится на одном из объектов египетских вооруженных сил.